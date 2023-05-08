Подмосковье 08 мая 2023, 13:14 Гуманитарную помощь участникам СВО отправили из Мытищ

Читать 360tv в

Мобилизованным в зону СВО жителям городского округа Мытищи отправили гуманитарную помощь по их заявке. Бойцы получат форму, строительное оборудование, лекарства, бензопилы, носилки, сладости и письма со словами поддержки от местных школьников.

«Ребята у нас ездят постоянно. Каждую неделю с тем или иным составом у нас есть возможность отправить [гуманитарную помощь]», — рассказала глава администрации муниципалитета Юлия Купецкая.

Реклама

Из Мытищ посылки отправляются участникам СВО еженедельно. Также поддержку получают семьи мобилизованных.

«Одна заявка у нас была личная от парня, который у нас сейчас находится здесь в отпуске, а второй мобилизованный привез групповую заявку от восьми человек мытищинцев, которые находятся с ним в одном подразделении. У него заканчивается отпуск, и все посылки он передаст ребятам с нашими поздравлениями и огромным приветом от мытищинцев», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Внести вклад в помощь бойцам могут и жители округа. В Мытищах работают порядка семи пунктов приема гуманитарной поддержки, их адреса можно узнать на сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 1 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».