08 мая 2023, 13:14
Гуманитарную помощь участникам СВО отправили из Мытищ
Мобилизованным в зону СВО жителям городского округа Мытищи отправили гуманитарную помощь по их заявке. Бойцы получат форму, строительное оборудование, лекарства, бензопилы, носилки, сладости и письма со словами поддержки от местных школьников.
«Ребята у нас ездят постоянно. Каждую неделю с тем или иным составом у нас есть возможность отправить [гуманитарную помощь]», — рассказала глава администрации муниципалитета Юлия Купецкая.
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Из Мытищ посылки отправляются участникам СВО еженедельно. Также поддержку получают семьи мобилизованных.
«Одна заявка у нас была личная от парня, который у нас сейчас находится здесь в отпуске, а второй мобилизованный привез групповую заявку от восьми человек мытищинцев, которые находятся с ним в одном подразделении. У него заканчивается отпуск, и все посылки он передаст ребятам с нашими поздравлениями и огромным приветом от мытищинцев», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.
Внести вклад в помощь бойцам могут и жители округа. В Мытищах работают порядка семи пунктов приема гуманитарной поддержки, их адреса можно узнать на сайте администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 1 июня.
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