Гуманитарную помощь мобилизованным начали собирать в Коломне | 360°

Все новости

Мир

08 октября 2022, 16:31

Макрон посоветовал Байдену быть осторожнее со словами о ядерной войне

Происшествия

08 октября 2022, 16:26

Последствия взрыва на Крымском мосту устранят в течение нескольких недель — власти

Реклама

Подмосковье

08 октября 2022, 16:23

Жителям Подмосковья рассказали, как застраховать жилье при оплате коммуналки

Власть

08 октября 2022, 16:22

Глава Минтранса поручил усилить досмотр на Крымском мосту

Общество

08 октября 2022, 16:21

Минпромторг: нет причин ограничивать продажу в Крыму

Происшествия

08 октября 2022, 16:20

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из «Града»

Эксклюзив

08 октября 2022, 16:16

Взрыв на мосту объединит крымчан на защиту «большой России»

Спецоперация

08 октября 2022, 15:54

Более 160 иностранных наемников ВСУ уничтожили на Запорожском направлении

Спецоперация

08 октября 2022, 15:53

Авиация ВС России сбила украинский самолет МиГ-29 под Запорожьем

Подмосковье

08 октября 2022, 16:25

Гуманитарную помощь мобилизованным начали собирать в Коломне

В Коломне собирают гуманитарную помощь для мобилизованных граждан

Читать 360tv в

Пункт приема гуманитарной помощи для мобилизованных появился на стадионе «Авангард» в Коломне. Депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев посетили его. Еще один пункт открылся в «Городском центре культуры и досуга» города Озеры.

Волонтеры сортируют и упаковывают посылки. В первую очередь необходима еда: консервы, супы и каши быстрого приготовления, сухари, чай. Также объявлен сбор средств гигиены. Недавно машина уже увезла первую партию гумпомощи.

Реклама

«Мы будем ждать жителей с 11:00 до 13:00, ближе к вечеру с 16:00 до 18:00, потому что очень важно сейчас помогать нашим ребятам, которых мобилизовали и чтобы они выполняли свой долг, чтобы у них все было для этого», — рассказала руководитель Союза волонтеров Коломны Мария Лобанова.

Реклама

С начала спецоперации в Коломне собрали в общей сложности более двух тонн гуманитарной помощи.

Коломна

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама