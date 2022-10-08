Гуманитарную помощь мобилизованным начали собирать в Коломне | 360°

Подмосковье 08 октября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Гуманитарную помощь мобилизованным начали собирать в Коломне В Коломне собирают гуманитарную помощь для мобилизованных граждан

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Пункт приема гуманитарной помощи для мобилизованных появился на стадионе «Авангард» в Коломне. Депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев посетили его. Еще один пункт открылся в «Городском центре культуры и досуга» города Озеры.

Волонтеры сортируют и упаковывают посылки. В первую очередь необходима еда: консервы, супы и каши быстрого приготовления, сухари, чай. Также объявлен сбор средств гигиены. Недавно машина уже увезла первую партию гумпомощи.

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«Мы будем ждать жителей с 11:00 до 13:00, ближе к вечеру с 16:00 до 18:00, потому что очень важно сейчас помогать нашим ребятам, которых мобилизовали и чтобы они выполняли свой долг, чтобы у них все было для этого», — рассказала руководитель Союза волонтеров Коломны Мария Лобанова.

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С начала спецоперации в Коломне собрали в общей сложности более двух тонн гуманитарной помощи.

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