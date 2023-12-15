15 декабря 2023, 15:07
Гуманитарную помощь с печками для обогрева отправили в зону СВО из Лобни
Сбор очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции прошел в Лобне. На передовую отправили печки для обогрева бойцов.
Организатором сбора стал депутат городского Совета Лобни Михаил Стельмах.
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«Пока бойцы выполняют боевые задачи по защите родины, наша задача — помогать им. В этот раз отправили им отопительные печки. В зимнее время они необходимы парням. Во время операции, когда военным приходится оставаться в неотапливаемых помещениях или в открытом поле, печки становятся незаменимым средством для поддержания тепла внутри укрытий», — рассказал депутат.
Он добавил, что печки работают на различных видах топлива и способны быстро подогревать воздух вокруг.
Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции по адресу: улица Мирная, 13К2. Он открыт каждый день с 10:00 до 18:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.
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