Подмосковье 15 декабря 2023, 15:07 Гуманитарную помощь с печками для обогрева отправили в зону СВО из Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сбор очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции прошел в Лобне. На передовую отправили печки для обогрева бойцов.

Организатором сбора стал депутат городского Совета Лобни Михаил Стельмах.

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«Пока бойцы выполняют боевые задачи по защите родины, наша задача — помогать им. В этот раз отправили им отопительные печки. В зимнее время они необходимы парням. Во время операции, когда военным приходится оставаться в неотапливаемых помещениях или в открытом поле, печки становятся незаменимым средством для поддержания тепла внутри укрытий», — рассказал депутат.

Он добавил, что печки работают на различных видах топлива и способны быстро подогревать воздух вокруг.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции по адресу: улица Мирная, 13К2. Он открыт каждый день с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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