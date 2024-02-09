Подмосковье 09 февраля 2024, 14:45 Гуманитарную помощь передали военным медикам и участникам СВО из Мытищ пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жители Мытищ собрали новую партию гуманитарного груза для военных медиков и бойцов в зоне специальной военной операции. На передовую отправились печи, генераторы, зимние вещи, медицинские препараты и многое другое.

Волонтеры передали бойцам утеплитель, печи-буржуйки, дизельный генератор, зимнюю форму, маскировочные сети, окопные свечи и продукты питания, а также кислородные баллоны и медицинские рюкзаки для врачей.

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Участники клуба «Активное долголетие» связали для бойцов носки, манишки и балаклавы. К каждой своей посылке они приложили детские письма.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Напомним, в Мытищах работает штаб помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, где ведется сбор гуманитарного груза. Он находится по адресу: улица Мира, дом № 9, кабинет № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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