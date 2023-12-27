Подмосковье 27 декабря 2023, 11:27 Гуманитарную помощь отправили из Солнечногорска в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Новогоднюю посылку с гуманитарной помощью отправили из Солнечногорска в зону специальный военной операции. Символом помощи бойцам стал главный герой детской сказки — Чебурашка.

Подарки для участников спецоперации собрали в рамках акции «Вместе к победе» при поддержке благотворительного фонда «Дари добро», торговой сети «Строй-Сервис», предпринимателей, депутатов и жителей Солнечногорска. Вместе с различным инвентарем, продуктами и медикаментами на передовую отправили рукописные иконы.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Хочу поблагодарить сеть строительных магазинов „Строй-Сервис“ и благотворительный фонд „Дари добро“ за акцию „Вместе к победе“. Своих не бросаем, победа будет за нами!» — сказал депутат городского округа Солнечногорск Вадим Горохов.

Присоединиться к акции может любой желающий: для этого необходимо купить товар со специальным ценником в одном из трех магазинов торговой сети «Строй-Сервис». Вся прибыль от продаж пойдет на помощь военнослужащим. Также приобретенный товар можно оставить в специальном ящике в кассовой зоне торгового зала, чтобы его также доставили на передовую.

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