Собранную подмосковными школьниками гуманитарную помощь в рамках одобренной губернатором Московской области Андреем Воробьевым акции «Доброе дело» доставили в больницы Донецка, где проходят лечение российские контрактники и бойцы Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Корреспондент «360» пообщалась Натали Владимирова с военными. Они поблагодарили детей Подмосковья за проявленное радушие.

Лейтенант из ДНР Дмитрий заявил, что особенно приятно, когда поддержка идет от детей. Они честнее и искреннее взрослых.

«Дети — это вообще святое. Это самое главное, когда они тебя поддерживают. Взрослые могут ругаться, скрипя зубами говорить слова поддержки, а дети — они искренние. Поэтому спасибо им большое. Мы все России благодарны за то, что она нас не бросила», — заявил он.

Дмитрий отметил, что до прихода в Народную Милицию работал обходчиком шахты. За оружие он взялся, чтобы защитить свой дом от нападения со стороны украинских войск.

«Мы для них не люди. Они не считают, ни нас, ни россиян людьми. Я был в Волновахе, там люди сидели в подвале. Они рассказали, что приехали украинские военные и заявили, что наступают войска и надо уходить в подвалы. Люди спустились, а они все разграбили и ушли», — поделился лейтенант.

По его словам, жители Киева и других районов просто не видели поведения украинской армии иначе бы полностью поменяли о них свое мнение.

Сообщения о жестокости украинских войск также подтвердил контрактник из Уфы. Он отметил, что боевики используют женщин и детей, как живой щит. При этом никакой помощи местные жители от украинских властей не получают.

«Мы свою еду отдавали местному населению. Оставляли себе чуть-чуть, чтобы сил сберечь, потому что у них ничего не было. Где помощь Украины и гуманитарные конвои?» — возмущенно рассказал он.

Военный отметил, что местные жители много раз просили ВСУ организовать гуманитарные коридоры, но каждый раз получали отказ, так как боевикам нужно было живое прикрытие.