23 января 2024, 12:38
Гуманитарную помощь из Солнечногорска отправили в госпиталь Луганска
Волонтеры организации «ZOV матерей Солнечногорска» отправили машину с гуманитарной помощью для госпиталя имени Вишневского и госпиталя в Луганске. Участие в сборе груза приняли жители округа, предприниматели и депутаты.
Добровольческая организация из поселка Поварово еженедельно отправляет грузы и оказывает помощь бойцам на передовой.
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«Пока ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, наша задача — помогать им и их родным. Также сейчас действуют меры поддержки, среди которых льготные путевки на отдых для детей и освобождение от платы за детсады», — отметил муниципальный депутат Вадим Горохов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.
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Солнечногорск
Волонтеры
Специальная военная операция РФ на Украине
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