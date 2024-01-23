Подмосковье 23 января 2024, 12:38 Гуманитарную помощь из Солнечногорска отправили в госпиталь Луганска Unsplash

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Волонтеры организации «ZOV матерей Солнечногорска» отправили машину с гуманитарной помощью для госпиталя имени Вишневского и госпиталя в Луганске. Участие в сборе груза приняли жители округа, предприниматели и депутаты.

Добровольческая организация из поселка Поварово еженедельно отправляет грузы и оказывает помощь бойцам на передовой.

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«Пока ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, наша задача — помогать им и их родным. Также сейчас действуют меры поддержки, среди которых льготные путевки на отдых для детей и освобождение от платы за детсады», — отметил муниципальный депутат Вадим Горохов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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