Подмосковье 01 февраля 2024, 10:32 Жителей Раменского поблагодарили за гуманитарную помощь Кременскому району ЛНР

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Глава Кременной Вячеслав Третьяков поблагодарил жителей Раменского за гуманитарную помощь. Из Подмосковья прибыл ценный груз с продуктами, сладостями, бытовой техникой и другими необходимыми вещами.

Министерство территориальной политики Московской области сообщило, что в гуманитарном грузе из Раменского были стиральные машины, сладости, товары первой необходимости. Для семей Кременского района, которые столкнулись со сложными жизненными условиями и нуждаются в помощи, поддержка из Подмосковья станет хорошим подспорьем.

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«Выражаю огромную благодарность и глубокую признательность жителям Раменского. Ваше доброе дело не только дает людям надежду на лучшее, но и подтверждает то, что мы — единая и сильная Россия, которая готова помочь друг другу в трудной ситуации», — сказал глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков.

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