Эксклюзив 09 ноября 2022, 21:47 Гуманитарную помощь из Подмосковья передали пожилым людям в Донецке «Доброе дело» направило гумпомощь пожилым жителям Донецка

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Помощь от жителей Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» отправляют военным на фронт и мирным жителям. Волонтеры и военнослужащие привозят необходимые продукты, вещи и лекарства в прифронтовые и тыловые районы. Некоторые люди приезжают на склад «Доброго дела» в Донецке самостоятельно. Тем, кто с трудом передвигается, активисты приносят помощь на дом.

В рамках акции необходимые продукты и лекарства доставили Галине Алексеевне и Борису Афанасьевичу, которые живут в одном из самых обстреливаемых районов Донецка — Куйбышевском. Они приехали в город к дочери из Артемовска, где их дом разрушили в ходе обстрелов.

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«Мы приехали к дочке и остались тут жить. Потому что у нас там все разрушено. <…> Дом уже разбит, возвращаться некуда», — сказала Галина Алексеевна.

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Она отметила, что националисты заставляли жителей Артемовска говорить по-украински — могли не обслужить в магазине, если обратишься на русском. Военные ходили по домам и заставляли петь украинский гимн. Если граждане отказывались, от них требовали вставать на колени.

В Донецке же пенсионеры чувствуют себя спокойно. Освоиться на новом месте помогли соседи.

«Соседи хорошие. <…> Мы ж пустые приехали, только с сумками. Люди нам и ковер дали, и стенку оставили. Все люди дали», — подчеркнула она.

Еще одна пожилая пара из Донецка тоже нуждается в помощи волонтеров. Юрию Ивановичу скоро исполнится 86 лет, он перенес два инсульта и ходит с имплантом в ноге. Нэле Степановне 75 лет. Они временно уезжали из Донецка в 2014 году, однако сейчас переезжать не позволяет здоровье. Помощь со склада «Доброго дела» им привозят военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Волонтеры помогли и другой пожилой паре. Коренной донбассовец Виталий Харитонович в детстве объехал весь регион. Его отец был шахтостроителем. Сейчас Виталию Харитоновичу — 86 лет. Его супруга тяжело болеет. Семья живет в центре Донецка, который часто подвергается обстрелам. Волонтеры передали им все необходимое со склада «Доброго дела».