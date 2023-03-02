Подмосковье 02 марта 2023, 12:05 Гуманитарную помощь из Истры доставили в зону СВО

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Гуманитарную помощь из Истры доставили в зону СВО. Бойцы получили изготовленные волонтерами маскировочные сети, средства связи и посылки от родственников.

Истринские волонтеры плетут маскировочные сети из штор, скатертей, простыней, кто-то даже жертвует свадебные платья. В зоне СВО их используют для маскировки машин и особо важных объектов, например гранатометных ячеек, из которых бойцы уничтожают технику противника.

Благодаря гуманитарным конвоям солдатам удалось не только обезопасить себя, но и обустроить быт с помощью генераторов, которые подают в окопы электричество. Доставляют из Истры на фронт и средства связи, ведь обычные гаджеты в зоне спецоперации запрещены.

«Ребятам привезли полевую связь, телефоны полевые и полевой кабель для осуществления связи между штабами», — рассказал сотрудник администрации городского округа Истра Николай Мамонтов.

Родственники и друзья бойцов также передали в зону СВО посылки.

Гуманитарный груз из Истры в Луганскую область доставляют каждую неделю. Передать бойцам вещи первой необходимости, сухпаек, медикаменты и все остальное может каждый желающий. Для этого работают пункты помощи мобилизованным в Истре по адресам: улица Адасько, дом 11, и площадь Революции, дом 5.

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