Гуманитарную помощь из Балашихи доставили многодетной семье в Донбассе

С каждой неделей гуманитарной помощи для Донбасса становится все больше. Продуктовые наборы продолжают развозить в самые дальние точки Донецка. Сегодня волонтеры отправились в район Шахта № 29. Туда привезли полезный груз и подарок прямиком из Балашихи. Семья Мурашовых — многодетная, в ней подрастают трое мальчишек.

Диме и Косте по 8 лет. Ване — 12. Все трое занимаются бразильским джиу-джитсу. Самый старший, как и полагается, проявляет инициативу. Это он подтянул за собой младших, и теперь все трое увлеклись боевым искусством. Даже появилась мечта — получить черный пояс.

Семья Мурашовых оказалась очень рада помощи. Район регулярно находится под обстрелами, вода и свет отключены. Магазины практически не работают, достать продукты достаточно непросто.

«Те семьи, которые менее обеспечены социально, имею ввиду — многодетные семьи, старики. Мы стараемся проехать именно к ним и передать коробки лично в руки. Вся помощь, которая приехала сюда, — она собрана в рамках акции „Доброе дело“ школьниками и неравнодушными жителями Московской области. Предпринимателями. Всеми, кто присоединился к акции», — рассказал координатор гуманитарной миссии Подмосковья Александр Тарарев.

В целом жители Московской области отправили в Донбасс уже больше 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Она нужна везде, не только на передовой, но и в госпиталях, и мирным жителям, у которых сейчас нет еды и крыши над головой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с приемной семьей, которая взяла на воспитание детей из Донбасса, и поздравил ребят с днем рождения.