Подмосковье 03 января 2024, 17:32 Гуманитарную помощь и новогодние подарки привезли из Щелкова в детские дома ЛНР Детские дома ЛНР получили гуманитарную помощь и новогодние подарки из Щелкова

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Сладкие новогодние подарки, лекарства, одежду, моющие средства и даже оргтехнику привезли представители «Единой России», «Молодой Гвардии» и фонда «География добра» в детские дома Луганской Народной Республики. Груз собрали неравнодушные жители городского округа Щелково.

Заместитель секретаря московского отделения партии «Единая Россия» Антон Малинин заявил, что гуманитарную помощь передали в детские дома Луганска, Краснодона и Счастья.

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«Помимо новогодних подарков, все получили безрецептурные лекарства, моющие средства, оргтехнику, швейную машинку и одежду по запросу», — добавил он.

Сладкие подарки и игрушки воспитанникам детских домов участники гуманитарной акции передали в костюмах Дедов Морозов, рассказал руководитель московского отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов. Он напомнил, что с самого начала спецоперации организация занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям новых территорий.

Руководители детских домов выразили благодарность за помощь и понимание всей сложности ситуации, в которой оказались учреждения. Специальный подарок в виде швейной машинки привезли в дом-интернат Краснодона. Ее очень просил директор заведения Юрий Рыженков.

«Наша швейная машинка сломалась, а без нее мы как без рук. Детская одежда постоянно требует ремонта», — пояснил он.

За предоставленный ноутбук участников новогодней гуманитарной акции поблагодарила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната в городе Счастье ЛНР Юлия Демина.

Куратор фонда «География добра» Юрий Мальон-Шишков заявил, что такие гуманитарные инициативы с участием волонтеров и активных жителей Щелкова стали хорошей традицией. Кроме гуманитарной помощи, для жителей Донецкой и Луганской народных республик в городском округе собирают груз для госпиталей, где проходят лечение бойцы СВО, а также для военных и добровольцев, которые находятся на передовой.

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