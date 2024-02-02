Подмосковье 02 февраля 2024, 16:12 Гуманитарную помощь для Таманской дивизии и десантников собрали в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Активисты «Боевого братства» в Лобне собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Посылки доставили военнослужащим Таманской дивизии и десантникам.

Волонтеры из «Боевого братства» и центров «Обелиск» и «Свечной блиндажик» вместе с жителями Лобни регулярно отправляют помощь бойцам на передовой. В этот раз к сбору присоединились педагоги, учащиеся и родители из школ № 3, № 5 и № 9.

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Так, для подразделения, в котором служит представитель «Боевого братства» из Лобни, собрали радиостанции и аккумуляторы к ним, пауэрбанки, батарейки, удлинители, газовые баллоны, портативные печки и другие необходимые вещи.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи для бойцов могут все желающие. Отделение «Боевого братства» в Лобне находится по адресу: улица Батарейная, 2. Оно работает со вторника по субботу с 11:00 до 18:00. Контактное лицо Алексей Николаевич Мочалов: 8 (926) 747-79-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества». Он оказывает помощь военнослужащим и членам их семей.

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