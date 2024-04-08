Подмосковье 08 апреля 2024, 18:18 Новую партию гумпомощи для бойцов СВО доставили в волонтерский центр в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Преподаватели Российской международной академии туризма собрали посылки для бойцов специальной военной операции. Солдаты сами заранее сформировали запросы. Гуманитарную помощь им передают волонтеры из Химок.

Среди гуманитарной помощи, которая необходима бойцам, воздушные отопители, раскладные кровати, масляные фильтры и колодки для машин. Муниципальный депутат Артур Каримов каждый месяц ездит к бойцам специальной военной операции, чтобы передать им то, в чем они нуждаются.

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«В Химках уже собрали более 200 тонн продовольствия, военного приспособления, медикаментов, теплых вещей и многое другое. Именно сплоченность наших граждан доказывает, что мы едины и готовы в любой ситуации оказать помощь тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул муниципальный депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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