24 августа 2023, 16:15
Гуманитарную помощь для школьников из Северодонецка и бойцов СВО собрали в Мытищах
Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону специальной военной операции. Волонтеры собрали дополнительную экипировку и оборудование для бойцов, а также подарки для школьников из Северодонецка.
Вместе с гуманитарным грузом бойцам отправили металлоискатели, медицинские рюкзаки и медикаменты, приборы ночного видения, тепловизоры, коллиматоры, носилки, радиостанции, маскировочные сети, продукты питания и двигатели. Также мытищенцы решили поддержать и юных жителей новых регионов, собрав к 1 сентября ученические наборы для школьников из Северодонецка.
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«Встретились с супругой мобилизованного <…> и волонтерами. Обсудили, как идет работа по сбору помощи, по доставке груза в зону специальной военной операции. Также пообщались с нашим земляком, который отправился на спецоперацию добровольцем <…>. Военнослужащий отметил, что бойцам важна и моральная поддержка тех, кто в тылу, и помощь в приобретении необходимой амуниции», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Также в округе внедряют использование QR-кодов для сбора средств в поддержку бойцов спецоперации. Во время массовых мероприятий такие QR-коды, которые просто и быстро отсканировать, размещают на баннерах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.
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Мытищи
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