Подмосковье 21 декабря 2023, 15:12 Гуманитарную помощь для госпиталя в ЛНР собрали в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Гуманитарный груз отправили из Воскресенска в Луганск. Для местного госпиталя передали продукты, средства личной гигиены, теплые вещи, постельное белье. Для новогоднего настроения в посылки положили мандарины и украшенную елку.

Школьники написали письма с пожеланиями и поздравлениями для бойцов.

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«Регулярно собираем посылки с гуманитарной помощью для наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Ее доставляют волонтеры, а иногда и сами военнослужащие, которые приезжают в Воскресенск в краткосрочный отпуск», — написал в Telegram-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в общее дело и поддерживает бойцов.

Участие в сборе помощи приняли жители округа и члены партии «Единая Россия». Так, две сестры Наталья и Ольга самостоятельно изготавливают сухой душ, который можно использовать в полевых условиях. Они передали на передовую целую коробку с гигиеническими наборами.

Принести гуманитарную помощь можно в волонтерские пункты сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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