21 декабря 2023, 15:12
Гуманитарную помощь для госпиталя в ЛНР собрали в Воскресенске
Гуманитарный груз отправили из Воскресенска в Луганск. Для местного госпиталя передали продукты, средства личной гигиены, теплые вещи, постельное белье. Для новогоднего настроения в посылки положили мандарины и украшенную елку.
Школьники написали письма с пожеланиями и поздравлениями для бойцов.
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«Регулярно собираем посылки с гуманитарной помощью для наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Ее доставляют волонтеры, а иногда и сами военнослужащие, которые приезжают в Воскресенск в краткосрочный отпуск», — написал в Telegram-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в общее дело и поддерживает бойцов.
Участие в сборе помощи приняли жители округа и члены партии «Единая Россия». Так, две сестры Наталья и Ольга самостоятельно изготавливают сухой душ, который можно использовать в полевых условиях. Они передали на передовую целую коробку с гигиеническими наборами.
Принести гуманитарную помощь можно в волонтерские пункты сбора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.
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