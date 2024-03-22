Подмосковье 22 марта 2024, 16:25 Гуманитарную помощь для добровольца СВО собрали в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Депутаты встретились с добровольцем из Воскресенска, который вскоре отправится в зону специальной военной операции. Ему передали гуманитарную помощь, которую он доставит на передовую.

Дмитрий был молодогвардейцем. С началом специальной военной операции он организовывал сборы гуманитарной помощи, самостоятельно отвозил на передовую снаряжение и продукты питания, поздравлял бойцов с праздниками. Сейчас Дмитрий решил, что хочет и сам быть на передовой.

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«Понял, что долг зовет. Долго раздумывал над этим непростым решением. Но каждый раз, когда я привозил помощь в зону спецоперации, что-то внутри говорило мне, что мое место именно там, что я должен стать частью этой великой истории», — поделился Дмитрий.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Местные депутаты партии «Единая Россия» передали добровольцу гуманитарную помощь со всем необходимым.

«Окопные свечи делали своими руками, они горят до четырех часов и используются для обогрева окопов и приготовления пищи. Каждая свечка сделана с особой любовью и верой в победу наших ребят», — сказала руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Яковлева.

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