Гуманитарную помощь для детей из Донбасса собрали в Истре | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Гуманитарную помощь для детей из Донбасса собрали в Истре

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Подмосковье продолжает активно поддерживать республики Донбасса гуманитарной помощью. Сейчас одна из самых актуальных сфер — помочь детям из ДНР и ЛНР собраться к новому учебному году, обеспечить школьный процесс всем необходимым. Не остались в стороне неравнодушные люди из Истры, которые собрали посылки для жителей народных республик.

Сергей отвозит гуманитарному помощь на Донбасс уже в пятый раз. На синем фургоне совсем скоро он повезет туда посылки для самых юных жителей. Им отправят новые учебники, тетради, канцелярию и многое другое. Одной из первых будет обеспечена Лисиченская школа, которая располагается в Донецкой Народной Республике.

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«Педагогический коллектив совместно с родительским комитетом данной Лисиченской школы выступили с предложением перейти на российскую систему образования, в связи с чем нами было собрано большой объем учебной литературы, для того чтобы дети уже в этом учебном году смогли изучать нашу программу», — рассказала начальник управления образования администрации городского округа Истра Екатерина Шершавина.

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Учебники и канцелярию собирали по школам Истры. В Донбасс отправятся материалы по всем основным предметам, от географии до геометрии. Такая акция проводится в Истринском округе уже в третий раз.

Ранее стало известно, что свыше трех тысяч детей из Донбасса пошли 1 сентября в школы региона. О том, как был организован их прием, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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