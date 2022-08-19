facebook_pixel
    19 августа 2022, 20:06

    Гуманитарную помощь для детей Донбасса собрали в Балашихе

    Ирэна Вороник

    Жители Балашихи приняли участие в масштабной акции по сбору канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса, которая называется «Доброе дело». Акцию приурочили ко Всемирному дню сбора гуманитарной помощи — он отмечается 19 августа. Специально для мероприятия в этот день на площади возле дворца «Арена Балашиха» открыли еще один пункт приема.

    Гуманитарную помощь для детей Донбасса собрали в Балашихе

    «С конца февраля из Балашихи отправили уже более 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Мы хотим напомнить жителям о том, что мы продолжаем прием. Востребованы канцтовары для детей на освобожденных территориях, чтобы они могли пойти в школу. Также необходимы продукты длительного хранения и средства личной гигиены», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

    Проводили акцию добровольцы ресурсного центра и молодежный центр «Семья». Все собранное будет отправлено на склад гуманитарной помощи, который располагается на Объездном шоссе в Балашихе.

    Как рассказывают сами участники акции, они пришли на нее с детьми и принесли гуманитарную помощь для тех, кто больше всего в ней нуждается.

    «Мы регулярно участвуем в подобных акциях, когда можно сделать доброе дело. Сейчас начинается период обучения в школах, дети очень нуждаются в помощи, а самим ее достать негде. В школу собираться очень дорого. Я сама мама троих детей, так как я собираю в школу и прекрасно понимаю, как сложно собрать всех», — сказала участница акции Екатерина Еремина.

    Напомним, что оказать помощь жителям Донбасса сможет каждый желающий. В Балашихе работают четыре пункта приема гуманитарной помощи — в Ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия», в городской Общественной палате и на стадионе «Орион» в Железнодорожном. Они работают с 8.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные.