Гуманитарную помощь для детей Донбасса собрали в Балашихе

Жители Балашихи приняли участие в масштабной акции по сбору канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса, которая называется «Доброе дело». Акцию приурочили ко Всемирному дню сбора гуманитарной помощи — он отмечается 19 августа. Специально для мероприятия в этот день на площади возле дворца «Арена Балашиха» открыли еще один пункт приема.

«С конца февраля из Балашихи отправили уже более 100 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Мы хотим напомнить жителям о том, что мы продолжаем прием. Востребованы канцтовары для детей на освобожденных территориях, чтобы они могли пойти в школу. Также необходимы продукты длительного хранения и средства личной гигиены», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Проводили акцию добровольцы ресурсного центра и молодежный центр «Семья». Все собранное будет отправлено на склад гуманитарной помощи, который располагается на Объездном шоссе в Балашихе.

Как рассказывают сами участники акции, они пришли на нее с детьми и принесли гуманитарную помощь для тех, кто больше всего в ней нуждается.

«Мы регулярно участвуем в подобных акциях, когда можно сделать доброе дело. Сейчас начинается период обучения в школах, дети очень нуждаются в помощи, а самим ее достать негде. В школу собираться очень дорого. Я сама мама троих детей, так как я собираю в школу и прекрасно понимаю, как сложно собрать всех», — сказала участница акции Екатерина Еремина.

Напомним, что оказать помощь жителям Донбасса сможет каждый желающий. В Балашихе работают четыре пункта приема гуманитарной помощи — в Ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении партии «Единая Россия», в городской Общественной палате и на стадионе «Орион» в Железнодорожном. Они работают с 8.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные.