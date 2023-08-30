Подмосковье 30 августа 2023, 09:41 Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали на благотворительном концерте в Подольске

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Благотворительный концерт движения «За нами Россия» прошел в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Жители увидели выступления известных артистов и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

Общественно-патриотическое движение «За нами Россия» сформировалось спустя несколько дней после объявление начала специальной военной операции. За все время участники благотворительных мероприятий собрали около 100 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих российской армии и мирных жителей Донбасса.

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«У нас с городом Подольском уже связаны некоторые мероприятия, потому что мы очень активно дружим, <…> с детишками (из пункта временного размещения жителей Донбасса „Мечта“ — прим. ред.) проводим очень много мероприятий. <…> Наконец-то приехали сюда с концертом», — поделилась руководитель проекта «За нами Россия» Анна Попова-Покровская.

Участниками благотворительного концерта в Подольске стали артисты фестиваля «Эх, разгуляй», обладатели премии «Шансон года», лауреаты премии «Песня года» и другие исполнители. Все собранные средства и гуманитарную помощь передадут бойцам на передовую и в пункты временного размещения жителей Донбасса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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