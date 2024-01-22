Подмосковье 22 января 2024, 11:18 Гуманитарную помощь для бойцов СВО и мирных жителей доставили из Лобни в Донбасс Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Волонтеры доставили партию гуманитарной помощи из Лобни в Донбасс. Они передали сладкие подарки для детей и посылки для бойцов специальной военной операции.

Организаторами сбора помощи для военнослужащих и мирных жителей Донбасса выступили представители «Молодой гвардии Единой России».

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«Год начался с добрых дел. Так, в Докучаевске передали сладкие подарки для детей из Воскресной школы. Также удалось заехать к парням из 1-го Армейского корпуса и передать посылки из нашего Подмосковья», — рассказал заместитель руководителя Московского областного отделения «Молодой гвардии Единой России», лобненский депутат Алексей Кожухалов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, что в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, 13к2.

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