Подмосковье 15 марта 2024, 10:51 Гуманитарную помощь для бойцов и госпиталей отправили из Лосино-Петровского в зону СВО Телеканал «360»

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Очередной гуманитарный груз отправили из Лосино-Петровского в зону специальной военной операции. Волонтеры собрали посылки для бойцов, детских домов и госпиталей.

Участие в сборе помощи приняли представители организации «Боевое братство», волонтеры и жители округа. Каждая акция проходит при поддержке администрации и главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава.

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В посылках — сублимированные супы и каши, сладости, маскировочные сети, блиндажные свечи, инструменты для ремонта машин и все необходимое для детских домов и госпиталей.

«Груз собирался со всех мест, со всех сторон. Очень много помогали мирные жители, так же помогала администрация, помогали люди, которые находятся в других группах. Мы друг другу помогаем по разным подразделениям», — сказала лидер группы «Сила в правде» Гузаль Данилова.

Благодаря неравнодушным людям только в прошлом году из округа отправили более 20 тонн гуманитарного груза. В 2024-м — это первая существенная помощь для присоединенных территорий и для бойцов на передовой. Вскоре гуманитарный конвой отправятся в Антрацит, Луганск и Сватово.

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