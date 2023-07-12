Подмосковье 12 июля 2023, 10:08 Гуманитарную помощь для бойца СВО собрали в Звенигороде по просьбе жены

Читать 360tv в

Гуманитарную помощь для бойца СВО собрали в Звенигороде. По просьбе его жены администрация Одинцовского округа закупила дизельный генератор, шуруповерт и сварочный аппарат с электродами.

Жена бойца СВО из Звенигорода Галина Шишкова лично забрала посылки для мужа из волонтерского центра. Их собирали персонально по списку ее супруга. Перед этим женщина попросила помощи с закупкой инструментов у администрации Одинцовского округа, обратившись через электронную приемную.

Реклама

«Как только подошел срок рассмотрения, все очень оперативно было сделано. Закупили необходимые инструменты, которые я просила. Буквально за два дня все доставили в волонтерский центр», — поделилась Галина.

В ближайшее время ценный груз доставят на фронт в руки бойцам, которые сейчас работают на Луганском направлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».