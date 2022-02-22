Гуманитарную помощь для беженцев Донбасса собрали в Одинцове

В Одинцовском городском округе собрали гуманитарную помощь для тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Участвовали все — общественные деятели, депутаты и местные жители.

Равнодушных к чужой беде не оказалось. Людям отправят новые вещи и продукты питания с длительным сроком годности, а также питьевую воду, средства личной гигиены и все необходимое для оказания первой помощи.

Микроавтобус с вещами первой необходимости из Одинцова отправился в Реутов. Там организован основной пункт по сбору гуманитарной помощи из муниципалитетов. Оттуда грузовики отправятся в Ростовскую и Воронежскую области.

Воду и продовольствие и для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и тех, кто еще остался в республиках, собрали и в Солнечногорске.

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье 22 февраля. Регион, по словам губернатора Андрея Воробьева, готов принять и большее количество людей.