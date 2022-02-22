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    22 февраля 2022, 22:06

    Гуманитарную помощь для беженцев Донбасса собрали в Одинцове

    Одинцово послало беженцам Донбасса гуманитарную помощь

    Александра Ломейко

    В Одинцовском городском округе собрали гуманитарную помощь для тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Участвовали все — общественные деятели, депутаты и местные жители.

    Равнодушных к чужой беде не оказалось. Людям отправят новые вещи и продукты питания с длительным сроком годности, а также питьевую воду, средства личной гигиены и все необходимое для оказания первой помощи.

    Микроавтобус с вещами первой необходимости из Одинцова отправился в Реутов. Там организован основной пункт по сбору гуманитарной помощи из муниципалитетов. Оттуда грузовики отправятся в Ростовскую и Воронежскую области.

    Воду и продовольствие и для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР и тех, кто еще остался в республиках, собрали и в Солнечногорске.

    Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье 22 февраля. Регион, по словам губернатора Андрея Воробьева, готов принять и большее количество людей.