Гуманитарная акция по сбору книг для школ Донбасса стартовала в Одинцове

В общеобразовательных учреждениях Одинцова стартовала гуманитарная акция по сбору книг для школ Донбасса. В учебных заведениях установили специальные стеллажи, которые можно заполнить книгами из домашней коллекции.

Участником акции может стать любой желающий — сегодня, к примеру, любимыми произведениями поделились глава округа Андрей Иванов, местные депутаты и сотрудники администрации. С собой принесли более ста книг.

Источник фото: телеканал «360»

В основном местные жители приносят школьную литературу. Одними книгами помощь не ограничивается — в учебных заведениях также принимают канцелярские товары и вещи первой необходимости.

Источник фото: телеканал «360»

«Людям нужно многое — продукты питания, свечи спрашивают, так как проблема на территориях с электричеством, детям игрушки всегда актуальны, канцелярия, памперсы, все обычное, необходимое», — сказала заместиль директора «МБОУ Одинцовская СОШ 17 с УИОП» Оксана Головешкина.

Источник фото: телеканал «360»

Подобные стеллажи появятся во всех общеобразовательных учреждениях округа. С адресами пунктов приема, а также списком рекомендованной литературы можно ознакомиться на сайте Института воспитания.

Смотрите подробности — в сюжете «360».