Гуляния, колядки и всеобщее веселье. Рождество встретили в Котельниках

Рождество встретили в Котельниках. Песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в семье подготовил хор русской песни «Белая дача». Артисты вместе с гостями водили хороводы вокруг елки и танцевали. В колядках могли участвовать жители любого возраста.

«Ну как? Никогда мы в лес не ходили, что бы детей развлекать. А в этом году, видите какое мероприятие. Все очень радостные, довольные, счастливые. Я так думаю — это прекрасно», — рассказала участница хора русской песни «Белая Дача» Раиса Матросова.

Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев, обрядов, и примет, как Рождество. Святки совпадают с Новым годом — светлым праздником детворы, с новогодней елкой, шумными гуляниями и веселыми колядками.

«Сама суть колядок — это старинный обычай развеселить людей. Праздник — веселиться. И мы поддерживаем, как можем», — отметила участница хора русской песни «Белая Дача» Ирина Ястребова.

Позитивный эмоциональный настрой поддерживался на протяжении всего мероприятия. Дети знакомились не только со старинными русскими традициями, но и участвовали в конкурсах, катались на горке, и играли в хоккей.

«Шикарно. Народу хватает, подарки раздают. Лучше на свежем воздухе, чем в каком — то помещении. Я очень рада. Это у нас первый год такое. Елочка, горка для детей. Все шикарно-шикарно. Я очень довольна», — жительница Котельников Елена Морозова.

Праздничное мероприятие было проведено в рамках программы «Зима в Подмосковье». По словам главы округа Сергея Жигалкина, Кузьминский лесопарк, после первого этапа благоустройства, стал еще большим местом притяжения для жителей.

«Мы сегодня находимся в нашем любимом месте отдыха — это Кузьминский лесопарк. Мы буквально уже в прошлом году сделали первый этап его благоустройства. Сделали детскую площадку, многофункциональную хоккейную коробку, на которой сейчас катаются наши дети и взрослые. И, конечно же, поставили горку. И в этом году, мы готовы дальше продолжать развивать лесопарковую зону», — заметил Жигалкин.

Рождественские гуляния в Котельниках прошли не только в Кузьминском парке, но и на реконструированной центральной аллее в микрорайоне «Силикат».

Праздник для многодетных и малоимущих семей «Рождественский переполох» прошел в Королеве. Детей встречали сказочные персонажи: Снегурочка, Фея, а также символ 2022 года — тигр. Для собравшихся провели конкурсы и игры. Для всех желающих была организована тематическая рождественская фотозона.