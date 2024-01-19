Подмосковье 19 января 2024, 17:49 Гуляющих по дорогам Мытищ кабанов отловят и отправят в лес Фото Минэкологии

Читать 360tv в

Видеоролики с дикими кабанами, бегающими по улицам Мытищ, вновь попали в интернет и стали одними из самых популярных этой зимой в Подмосковье. Жителей предупредили, что подкармливать гостей не стоит. В ближайшие дни животных отловят и отправят в естественную среду обитания — в лес.

«Кабан — это не домашний минипиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Они вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала разворотили несколько помоек, потом их подкормили добрые жители, и звери поняли, что в городе не так уж и плохо жить», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Жителям Мытищ посоветовали не приближаться к кабанам, какими бы милыми они ни казались. При встрече нужно соблюдать спокойствие, не издавать громких звуков и не делать резких движений. Необходимо отойти от животного на безопасное расстояние.

«Начиная с сегодняшнего дня, в городском округе Мытищи специализированная организация, контракт с которой заключила администрация, будет проводить мероприятия по отлову и выпуску животных в естественную среду обитания. Все пройдет под контролем инспекторов охотназдора. Отлов продлится несколько дней», — добавил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».