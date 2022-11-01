Губернский театр проведет благотворительный спектакль с участием Сергея Безрукова 5 декабря | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 19:02 Губернский театр проведет благотворительный спектакль с участием Сергея Безрукова 5 декабря

Читать 360tv в

Знаменитую аллегорию Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» покажут в Московском Губернском театре 5 декабря. Сборы за билеты направят в благотворительный фонд помощи сиротам.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков расскажет историю о Маленьком принце впервые за три года. Спектакль пройдет в сопровождении Губернаторского оркестра, который дополнит атмосферу звуками живой музыки.

Реклама

Средства от продажи билетов будут направлены в фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям из детских домов находить семьи и больше их не терять.

Реклама

Ранее стало известно, что Сергей Безруков назван лучшим актером 2022 года по мнению жителей России. Такой результат показало исследование ВЦИОМ. Помимо Безрукова, набравшего 11 процентов голосов россиян, в число лучших вошли Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Рейтинг лучших актрис возглавили Елизавета Боярская (6%), Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева (по 4%).