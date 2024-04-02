Подмосковье 02 апреля 2024, 18:46 Губернский колледж занял первое место на областном конкурсе инклюзивного образования Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

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Губернский колледж представил уникальный проект на областном конкурсе «Лучшая практика профессионального инклюзивного образования» и занял первое место. В мероприятии приняли участие 33 профессиональных образовательных организаций Московской области и представили 54 работы в 15 номинациях.

Конкурс направлен на повышение качества и доступности инклюзивного профессионального образования, а также на поддержку лучших практик в данном направлении. По результатам отборочного этапа в финал вышли 13 работ.

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Полуфиналисты в формате публичных выступлений защищали практики перед экспертным советом. Практику Губернского колледжа «Метод проектов как эффективное средство творческой самореализации и профессионального самоопределения обучающихся СПО в условиях инклюзивного образования» признали лучшей.

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