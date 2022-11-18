Важное 18 ноября 2022, 10:15 Губернатору Подмосковья доложили об увеличении производства самолетов и бронежилетов в Луховицах

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Производство самолетов вырастет в Луховицах. Там градообразующее предприятие планирует заключить соглашение о 19 новых турбовинтовых гражданских моделях Ил-114-300. Увеличат и выпуск бронежилетов. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Сергей Тимохин.

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«Вы уже год работаете в Луховицах. Это ваша родина, и я знаю, что вы очень любите свою территорию. На ней нужно обеспечивать перемены», — подчеркнул губернатор.

Рабочие места

Луховицкий авиационный завод имени Воронина — филиал ПАО ОАК — это ключевое градообразующее предприятие городского округа. Оно входит в госкорпорацию Ростех, производит военные и гражданские авиалайнеры.

По словам главы округа, в ближайшие три-четыре года предприятие заключит соглашение на производство новых гражданских самолетов, а первые летные испытания начнутся 26 декабря этого года.

Приятно, что уже в скором времени начинаются испытания этой машины. Конечно, наша главная задача, учитывая большой спрос на рабочую силу, — жилье. Эту тему мы также обсуждали с работниками Луховицкого авиационного завода Андрей Воробьев.

В этом году в городском округе открыли семь новых производств, где создали свыше 400 рабочих мест.

Кроме того, в Луховицах находится два крупных оборонно-промышленных предприятия, где производят бронежилеты и бронезащиту.

Речь идет, например, о заводе «Штурмснаряжение и экипировка». Там изготавливают бронежилеты и выпустят около 120 тысяч штук в следующем году.

Отдельно Сергей Тимохин выделил НПП «КлАСС», где производство бронежилетов планируют увеличить в 50 раз.

В 50 раз увеличивают объем выпускаемой продукции. При этом у них много разработок — таких, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою Сергей Тимохин.

С начала года объем внебюджетных инвестиций в экономику Луховиц вырос на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он достиг 3,8 миллиарда рублей.

Работать продолжают и те предприятия, учредители которых — иностранные компании.

Сельское хозяйство

Подмосковье в этом году вышло на рекордный урожай. Этому во многом помогли результаты луховицких аграриев. Там в оборот ввели 134% от запланированных сельхозземель. Округ занимает третье место в регионе по валовому производству зерна и второе по урожайности зерновых культур.

«В этом году применяли самые современные технологии, которые позволяют добиваться результатов. Вот, урожай ягод у нас составил 120 тонн, а на следующий год мы уже планируем минимум 180 тонн», — заметил Сергей Тимохин.

По словам работников АПК, еще несколько дождливых дней летом дали бы региону шанс показать рекордные результаты во всем ЦФО.

Кроме того, в Луховицах активно строятся овощехранилища, одно из них, на 12 тысяч тонн, уже начали заполнять.

«Также активно включились в поставленную вами задачу по строительству овощехранилищ. Их общая вместимость сейчас 12 тысяч тонн, на следующий год ставим амбициозную задачу — 30 тысяч тонн», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Благоустройство

По словам главы, для жителей округа особое значение имеют памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Так, в следующем году в Луховицах обновят Аллею Славы.

Крометого, в округе начнется реконструкция Центрального парка, которую очень ждут жители. Его запланировали расширить и сделать современной точкой притяжения. Завершить работы планируют в 2024 году, а по возможности — сдать проект досрочно, в 2023-м.

На 2024-й в Луховицах запланировали создание парка культуры отдыха имени И. Г. Воробьева — там будет детская площадка площадью 3,5 тысячи метров.

«Благоустройство востребовано в каждой территории, Луховицы — не исключение. Будем обязательно помогать», — заявил губернатор.

Образование и спорт

В сентябре в Луховицах заработало здание начальной школы на 400 мест СОШ № 1. Благодаря этому в округе удалось ликвидировать вторую смену. В этом году также откроют школу № 9 после капитального ремонта, а в следующем году новый облик получат еще четыре учреждения.

Также началась реконструкция стадиона «Спартак», ее завершат в 2025 году. Ожидается, что проект смогут сдать досрочно. Там появятся новые беговые дорожки, футольное поле, тренажерный зал и многое другое.

Мини-стадион оборудуют на месте бывшего «Авиатора», который снесли после 13 лет простаивания в качестве недостроя. Новый объект очень ждут участники «Активного долголетия».

«Спорт в Луховицах популярен, им занимается каждый 2-й житель округа. Стадион этот модульный, быстровозводимый и, я надеюсь, в июле он уже будет построен», — отметил Сергей Тимохин.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о лидерстве Подмосковья по производству хлеба. Регион выпускает четверть всей продукции в ЦФО.

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