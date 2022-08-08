Губернатору Подмосковья доложили об открытии 8 внебюджетных школ

В 2022 году в Подмосковье откроют восемь внебюджетных школ, самые крупные из них запустят в Балашихе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что новые учебные учреждения соответствуют высоким требованиям.

«Внебюджетные школы строят наши застройщики. Они также соответствуют всем самым высоким стандартам», — сказал губернатор, открывая заседание с министрами.

Школы по новым стандартам

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что в этом году в план открытия вошли 24 внебюджетных объекта образования, из которых семь школ и 17 детских садов. На сегодня открыли уже две школы и 11 детсадов, к 1 сентября запустят пять школ и шесть детсадов. Они находятся в шести муниципальных образованиях: в Мытищах, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Одинцовском, Черноголовке и Электростали.

Две самые большие школы мы откроем в Балашихе. Это школа, которую строит ГК „МИЦ“ в ЖК „Новоград Павлино“ на 1600 мест, и школа, которую строит ГК „ПИК“ в ЖК „Измайловский лес“ на 1775 мест. Это большие, новые, очень хорошие школы, которые строятся по новым стандартам Инна Федотова министр жилищной политики Московской области.

На территории ЖК «Резиденция Май» в Ленинском откроется школа на 400 мест, которую построила ГК «Тройка РЭД». Ее уже ввели в эксплуатацию, открытие состоится в День знаний. ГК «Инвест-Строй» возвел школу на 1200 мест в ЖК «Отрадный» в Мытищах, лицензию получат к концу августа. Еще одну школу на такое же количество учащихся запустят в ЖК «Зеленый остров» на территории Котельников. Ее возвел «Стройсоюз». Строители уже получили заключение о соответствии и через неделю планируют ввести школу в эксплуатацию, сообщила Инна Федотова.

Таким образом, новые школы примут 6175 детей.

Школа в Красногорске

Проблемы возникли у ГК «Сити XXI век» при строительстве школы в ЖК «Серебрица» на территории Красногорска.

Были проблемы у застройщика. Связаны они с тем, что ему необходимо было заменить и найти аналоги отечественных лифтов и МАФов. На сегодняшний день заключены соглашения с компанией, которая готовит МАФы, она располагается в Свердловске, и Щербинский лифтовой завод поставляет лифты Инна Федотова министр жилищной политики Московской области.

С поставщиками обсуждают ускорение поставок, а застройщиком — увеличение смен. Сейчас на объекте работают более 200 строителей. Его планируют ввести в октябре. В целом до конца года в Подмосковье планируют ввести четыре школы на 3175 мест, в том числе в Балашихе и Красногорске.

Детские сады

«С 1 сентября откроются шесть внебюджетных детсадов. Все они уже в существующих микрорайонах, которые реализуются. Четыре из них уже введены в эксплуатацию и на разных стадиях получения лицензии и постановки на кадастровый учет. Все готовы к вводу», — сказала министр.

В Ленинском и Красногорске два детских сада ГК «ПИК» и ООО «Росинка» находятся на этапе получения заключения о соответствии. Их планируют ввести в эксплуатацию к 20-м числам августа, а к 1 сентября — открыть.