15 декабря 2022, 15:11
Ледовый дворец и обновленные места отдыха. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Орехово-Зуеве
Глава Орехово-Зуева доложил губернатору Воробьеву о планах по благоустройству
Спортивный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве в 2023 году. Начнется и благоустройство парка «Меланж». Эти и другие перемены губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой городского округа Русланом Заголовацким.
Помимо Заголовацкого, на встрече с губернатором присутствовал предыдущий руководитель Орехово-Зуева Геннадий Панин.
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«Я пригласил двух руководителей — коренных жителей городского округа. Часто встречаюсь с орехово-зуевцами, и они говорят, что замечают вашу работу, перемены», — рассказал Андрей Воробьев.
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По словам губернатора, сейчас жители особенно ждут завершения строительства ледового комплекса с первым в Орехово-Зуевском округе крытым катком, а также новых школ и благоустройства.
Новый спортивный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс достроят уже в следующем году. Внутри разместят ледовую арену, каток и пункт проката коньков, кафетерий. Прилегающую территорию облагородят.
Мы планируем сдать объект в третьем квартале 2023 года. Там будет заниматься большая часть жителей, откроем секции хоккея и фигурного катания
Руслан Заголовацкий.
Глава городского округа уточнил, что сейчас жители вынуждены ездить в соседние городские округа на тренировки по видам спорта на льду.
Школы
Пристройку к лицею начальной школы в Орехово-Зуеве открыли 1 сентября. Она рассчитана на 400 мест. В следующем году пройдет капитальный ремонт основного помещения.
Вместе с тем в следующем году при школе №4 обустроят новую спортивную площадку. Капитально отремонтировали и школу №4 в Ликино-Дулеве — она одна из старейших в городском округе. Вскоре благоустроят внутренний дворик.
Новая школа появится в следующем году в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне. Она примет 550 учеников. Школа позволит ребятам забыть о второй смене в этом микрорайоне. При образовательном учреждении обустроят спортивное ядро.
Помощь семьям мобилизованных
Заголовацкий сообщил, что все семьи военнослужащих из Орехово-Зуева получают положенную социальную помощь с детскими садами, школами, бесплатным питанием, посещением кружков и секций.
«Решаем житейские проблемы, хозяйственно-бытовые нужды. Ведется работа предприятий по закупке необходимого и отправки в зону специальной военной операции», — сказал Руслан Заголовацкий.
Как и в каждом из городских округов Подмосковья, в Орехово-Зуеве работает Центр поддержки семей мобилизованных. Есть профильный чат в Telegram, а также развернуто два пункта сбора гуманитарной помощи бойцам.
Часто, когда я встречаюсь с женами, матерями наших бойцов, они отмечают, что главы территорий относятся с сопереживанием, ищут способы решения проблем
Андрей Воробьев.
Руслан Заголовацкий рассказал, что не так давно они с Геннадием Паниным ездили в Херсонскую область.
«Мы сопровождали гуманитарный груз по заявкам военнослужащих воздушно-десантной дивизии. Возили технику, посылки от детей. Настрой у ребят боевой, а когда они получают помощь и видят, что вся Россия о них заботится, это придает им дополнительные силы», — подчеркнул глава городского округа.
Геннадий Панин добавил, что к Новому году планирует посетить еще несколько мест, где дислоцированы подмосковные бойцы.
Дороги и благоустройство
Отдельно Геннадий Панин отметил, что одна из основных задач, требующих решения в Орехово-Зуеве, — объездная дорога.
«„Кричащая“ проблема, которая требует решения, — объездная дорога. Спасибо вам за то, что подключились на федеральном уровне. Проектная документация уже в экспертизе, мы рассчитываем в конце 2023-го или начале 2024-го приступить к работам», — сообщил Панин.
Речь идет о дороге А-108 МБК в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. Она позволит сократить пробки для тех, кто живет рядом с федеральной трассой.
Понимаю, насколько важна объездная дорога — бетонка во многих городах Подмосковья доставляет беспокойство. Поэтому мы это дело все-таки доведем до логического завершения
Андрей Воробьев.
В завершение встречи обсудили благоустройство. С начала года в Орехово-Зуеве открыли 12 современных игровых комплексов для детей, а в 2023-м установят еще четыре и обновят 18 старых детских площадок.
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Андрей Воробьев
Орехово-Зуево
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