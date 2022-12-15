Важное 15 декабря 2022, 15:11 Ледовый дворец и обновленные места отдыха. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Орехово-Зуеве Глава Орехово-Зуева доложил губернатору Воробьеву о планах по благоустройству

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Спортивный комплекс с катком построят в Орехово-Зуеве в 2023 году. Начнется и благоустройство парка «Меланж». Эти и другие перемены губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой городского округа Русланом Заголовацким.

Помимо Заголовацкого, на встрече с губернатором присутствовал предыдущий руководитель Орехово-Зуева Геннадий Панин.

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«Я пригласил двух руководителей — коренных жителей городского округа. Часто встречаюсь с орехово-зуевцами, и они говорят, что замечают вашу работу, перемены», — рассказал Андрей Воробьев.

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Проект благоустройства парка «Меланж»

По словам губернатора, сейчас жители особенно ждут завершения строительства ледового комплекса с первым в Орехово-Зуевском округе крытым катком, а также новых школ и благоустройства.

Новый спортивный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс достроят уже в следующем году. Внутри разместят ледовую арену, каток и пункт проката коньков, кафетерий. Прилегающую территорию облагородят.

Мы планируем сдать объект в третьем квартале 2023 года. Там будет заниматься большая часть жителей, откроем секции хоккея и фигурного катания Руслан Заголовацкий.

Глава городского округа уточнил, что сейчас жители вынуждены ездить в соседние городские округа на тренировки по видам спорта на льду.

Школы

Пристройку к лицею начальной школы в Орехово-Зуеве открыли 1 сентября. Она рассчитана на 400 мест. В следующем году пройдет капитальный ремонт основного помещения.

Пристройка к лицею на 400 мест

Вместе с тем в следующем году при школе №4 обустроят новую спортивную площадку. Капитально отремонтировали и школу №4 в Ликино-Дулеве — она одна из старейших в городском округе. Вскоре благоустроят внутренний дворик.

Проект школы на улице Красина

Новая школа появится в следующем году в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне. Она примет 550 учеников. Школа позволит ребятам забыть о второй смене в этом микрорайоне. При образовательном учреждении обустроят спортивное ядро.

Помощь семьям мобилизованных

Заголовацкий сообщил, что все семьи военнослужащих из Орехово-Зуева получают положенную социальную помощь с детскими садами, школами, бесплатным питанием, посещением кружков и секций.

«Решаем житейские проблемы, хозяйственно-бытовые нужды. Ведется работа предприятий по закупке необходимого и отправки в зону специальной военной операции», — сказал Руслан Заголовацкий.

Как и в каждом из городских округов Подмосковья, в Орехово-Зуеве работает Центр поддержки семей мобилизованных. Есть профильный чат в Telegram, а также развернуто два пункта сбора гуманитарной помощи бойцам.

Часто, когда я встречаюсь с женами, матерями наших бойцов, они отмечают, что главы территорий относятся с сопереживанием, ищут способы решения проблем Андрей Воробьев.

Руслан Заголовацкий рассказал, что не так давно они с Геннадием Паниным ездили в Херсонскую область.

«Мы сопровождали гуманитарный груз по заявкам военнослужащих воздушно-десантной дивизии. Возили технику, посылки от детей. Настрой у ребят боевой, а когда они получают помощь и видят, что вся Россия о них заботится, это придает им дополнительные силы», — подчеркнул глава городского округа.

Геннадий Панин добавил, что к Новому году планирует посетить еще несколько мест, где дислоцированы подмосковные бойцы.

Дороги и благоустройство

Отдельно Геннадий Панин отметил, что одна из основных задач, требующих решения в Орехово-Зуеве, — объездная дорога.

«„Кричащая“ проблема, которая требует решения, — объездная дорога. Спасибо вам за то, что подключились на федеральном уровне. Проектная документация уже в экспертизе, мы рассчитываем в конце 2023-го или начале 2024-го приступить к работам», — сообщил Панин.

Речь идет о дороге А-108 МБК в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. Она позволит сократить пробки для тех, кто живет рядом с федеральной трассой.

Понимаю, насколько важна объездная дорога — бетонка во многих городах Подмосковья доставляет беспокойство. Поэтому мы это дело все-таки доведем до логического завершения Андрей Воробьев.

В завершение встречи обсудили благоустройство. С начала года в Орехово-Зуеве открыли 12 современных игровых комплексов для детей, а в 2023-м установят еще четыре и обновят 18 старых детских площадок.

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