Губернаторскую премию в Павловском Посаде потратили на новый сквер и спортзал

В сквере переулка Герцена в Павловском Посаде теперь есть пешеходные дорожки, качели и беседка. Благоустроить территорию помогла премия губернатора. Округ получил 60 миллионов рублей.

А еще совсем недавно здесь стоял покосившийся деревянный дом, некогда детский эколого-биологический центр и заброшенный сад.

«По итогам рейтинга муниципалитетов за 2021 год наш округ получил премию губернатора в номинации „Прорыв года“. Средства данной субсидии были распределены главой нашего округа Денисом Семеновым согласно запросам наших жителей», — рассказал первый заместитель главы городского округа Павловский Посад Филипп Ефанов.

На то, чтобы привести сквер в порядок ушло два месяца. На территории выкорчевывали старые деревья, установили детскую площадку, лавочки, фонари. Под старым дубом, по оценке специалистов ему больше 200 лет, поселился бронзовый кот.

Жители просили также отремонтировать спортивный зал «Юность». Зданию 55 лет и вмешательство строителей здесь требовалось давно. В спортивном зале отремонтировали кровлю, душевые, покрасили стены, переделали входную группу.

Теперь открытия зала с нетерпение ждут любители баскетбола. Этим видом спорта в округе занимаются более 200 человек.