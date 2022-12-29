Подмосковье 29 декабря 2022, 10:23 Губернаторскую детскую площадку установят в деревне Тарасково в 2023 году

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием граждан в региональной приемной президента России. Одной из обратившихся стала многодетная мать из деревни Тарасково округа Кашира, которая попросила о новой детской площадке для местной ребятни. Ее просьбу услышали.

Губернатор поддержал идею жителей деревни Тарасково и поручил Министерству благоустройства Подмосковья проработать вопрос и в следующем году установить в населенном пункте большую современную площадку для детей.

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Уже известно, что зона для игр появится в деревне Тарасково на улице Комсомольской, около дома 24. На 450 квадратных метрах расположатся качели, карусели и другие элементы для активного отдыха детей. Выполнить работы планируется до 1 июня 2023 года.

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«С 2013 года по поручению Андрея Воробьева построено более 1,4 тысячи площадок, которые радуют юных жителей нашего региона. В следующем году в Подмосковье появится еще 135 таких комплексов в 40 городских округах», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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