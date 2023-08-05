Подмосковье 05 августа 2023, 17:28 Губернаторскую детскую площадку открыли в Коломне Телеканал «360»

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Новую детскую площадку по губернаторской программе открыли на 1-м Юбилейном проезде в Коломне. В честь события на игровом пространстве для юных жителей провели праздничное мероприятие с участием аниматора и различными конкурсами.

Покрытие игрового городка состоит из резиновой крошки для профилактики травм. Для самых маленьких посетителей оборудовали просторную песочницу, также на территории установили несколько горок, качелей и турник с кольцами, все материалы изготовили в Подмосковье.

Всего этом году в Коломне установили семь губернаторских площадок, еще 41 игровой городок планируют обновить. Работы по модернизации завершатся в конце октября.

«<…> Будет предусмотрено мягкое резиновое покрытие для детей. Замена игровых элементов, установка освещения и камер видеонаблюдения в рамках „Безопасного региона“», — отметила начальник управления благоустройства администрации городского округа Коломна Юлия Вертунова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе реконструируют более 180 парков. Он посетил Фрязинский лесопарк, который благоустроят к 15 августа.

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