Количество губернаторских премий для ученых Подмосковья выросло в Год науки

Подмосковье оказалось в топ-5 регионов по реализации проектов в Год науки и технологий. В области состоялось свыше 400 тематических программ, а количество премий губернатора для ученых выросло до 17.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, доход региона от научно-технических проектов в этом году составил 23 миллиарда рублей.

Московская область входит в топ-5 регионов, реализующих программу мероприятий Года науки и технологий Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье не только выросло количество губернаторских премий в отраслях науки и инноваций. Еще 10 премий главы региона выдали за внедрение проектов на предприятиях.

Кроме того, пяти организациям дали гранты правительства Подмосковья в отрасли науки и техники.

Подмосковье — это единственный в России регион, где есть льготная программа поддержки уникальных специалистов «Социальная ипотека». Она помогает упрощенно приобрести квартиру ученым, педагогам, врачам, тренерам.

Благодаря такой программе, которую инициировал несколько лет назад губернатор региона Андрей Воробьев, в этом году поддержку получили 40 молодых ученых.

Обо всем этом стало известно во время сессии «Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы».