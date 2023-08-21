Подмосковье 21 августа 2023, 03:30 Губернаторский проект «Пешком» позволил благоустроить в Химках 50 народных троп за 3 года РИА «Новости»

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В Химках за три года реализации губернаторского проекта «Пешком» благоустроили 50 народных троп. Этим летом в округе появились три новые асфальтированные дорожки, а маршрут еще одной на Левом берегу составляют вместе с жителями.

Первую в этом году народную тропу обустроили возле дома № 12 на Запрудной улице в деревне Пикино, которая ведет до промышленного предприятия «Родер». Также удобные дорожки появились на Горной улице и в административном центре на улице Маяковского.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«С 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева в городском округе Химки успешно реализуется проект „Пешком“. Его цель — сделать тропинки максимально удобными и превратить их в комфортные тротуары», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

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