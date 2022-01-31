Губернаторский оркестр Подмосковья отметит 15-летие большой программой

Программа-бенефис к 15-летию губернаторского оркестра Подмосковья состоится 3 февраля. Прозвучат его лучшие произведения, а также зрителям покажут эскиз будущего музыкального спектакля режиссера Аллы Решетниковой.

В Минкультуры Подмосковья рассказали, что выступление пройдет на большой сцене Московского Губернского театра. Все начнется в 19:00.

Губернаторский оркестр — участник и создатель многих спектаклей театра. Он не только исполнит лучшее из своего репертуара, но и покажет эскиз предстоящей премьеры.

«Уникальность оркестра в том, что его не только слушают, но и смотрят», — отметили в Минкультуры Московской области.

Зрители услышат классическую, эстрадную, джазовую и популярную музыку в исполнении юбиляров и актеров.

Ранее стало известно, что более 5,7 миллиарда рублей вложат в развитие культуры Подмосковья в 2022 году.