Подмосковье 21 марта 2024, 22:29 Губернаторские карусели посетили более 20 тысяч человек на прошлой неделе в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало статистику посещений губернаторских каруселей с 11 по 17 марта. Любимые жителями региона аттракционы посетили более 20 тысяч человек.

Карусель, установленная в парке «Скитские пруды» оказалась на первом месте по популярности. На ней прокатились 3,5 тысячи человек. Чуть меньше, три тысяч посетителей приняла карусель на Житной площади в Коломне, и примерно такое же количество посетителей покаталось на аттракционе в Чехове.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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