Губернаторские детские площадки установили во дворах Балашихи

В балашихинских дворах установили пять детских площадок в рамках губернаторской программы. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили качество работ у дома № 8 на улице Майкла Лунна.

«В рамках губернаторской программы мы эту работу проводим. В этом году в Московской области мы установили около 270 подобных площадок, также возобновили ремонт придомовых территорий, который мы не могли осуществлять в прошлом году в связи с пандемией. Всего в этом году приведем в порядок 770 площадок по всей Московской области», — рассказал Брынцалов на встрече с местными жителями.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что руководство региона будет благоустраивать по всем стандартам, которые действуют в Подмосковье, около 10% дворовых территорий каждый год. В этой работе власти опираются на мнение местных активистов. По словам главы Балашихи, этот двор на улице Майкла Лунна начали облагораживать в прошлом году. Тогда здесь установили спортплощадку и игровой комплекс для самых маленьких.

«Сейчас установили большую детскую площадку площадью порядка 450 квадратных метров по губернаторской программе. Сегодня мы увидели, что площадка очень востребована. Большое количество детей на ней отдыхает», — подчеркнул Юров.

Скоро рабочие приступят к реновации прилегающей к новой площадке территории: здесь появятся новое освещение, видеокамеры и зеленые насаждения. Балашихинские дворы, в которых установили губернаторские детские площадки, попали в число 15 придомовых территорий города, где проходит благоустройство в рамках областной программы «Формирование современной комфортной городской среды».