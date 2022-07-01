Губернатор Воробьев: акцент Подмосковья этим летом на обустройстве парковых зон в лесах

Жители и гости Подмосковья активно занимаются спортом и проводят время в парковых зонах летом. Власти знают об этом запросе и делают все для безопасного и комфортного отдыха. В частности, сейчас идет обустройство парков в лесах. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большой запрос на разные активности. Спортивные соревнования проводим — они очень востребованы. И большая программа у нас по паркам в лесах. Мы благоустраиваем дорожки, устанавливаем пункты питания, то есть это возможности для малого бизнеса реализовать себя», — сказал Воробьев.

Также создаются парковки — делается все, чтобы отдых был по-настоящему комфортным. Во всех зонах работает система видеонаблюдения. Воробьев подчеркнул, что безопасность должна быть на должном уровне.

Что касается отдыха на пляже, то там за безопасностью людей следит специальная служба спасения.

У нас своя служба спасения, и мы работаем с МЧС. Это всегда зоны, которые требуют внимания. Это целый цикл подготовки спасателей, наблюдения за всем, что происходит на воде. Нет смысла повторять, что это всегда зоны, которые требуют особого внимания. И особенно если, не дай бог, кто-то распивает спиртные напитки. По прошлым периодам мы видели, что это может привести к печальным последствиям Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, задача всех служб безопасности — превентивно на все это реагировать, предупреждать. Он отметил, что на воде организовано дежурство.

Губернатор посоветовал жителям и гостям региона зайти на сайт welcome.mosreg.ru и ознакомиться там со всем списком мероприятий, которые проходят в Московской области.