08 июля 2023, 22:29
Губернатор Воробьев встретился с лауреатом международного конкурса Чайковского на фестивале «Лето. Музыка. Музей»
Губернатор Воробьев поздравил пианиста из Подмосковья с победой на конкурсе Чайковского
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре посетил выпускник лобненской школы искусств, лауреат международного конкурса имени Чайковского Станислав Корчагин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил пианиста с победой и отдельно поблагодарил преподавателя музыканта Нину Павлову за раскрытие таланта.
«Нам очень приятно, Нина Георгиевна, что в нашей Лобненский школе труд приносит такие плоды. Мы видим какой результат получается, когда рядом талант и педагог», — отметил Андрей Воробьев.
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Пианист также отметил, что преподавательница помогла ему развить любовь к музыке. По признанию Корчагина, без страсти к делу он бы не смог пройти такой карьерный путь.
«Конкурс Чайковского — один из самых сложных, потому что в финале нужно ещё осилить два концерта подряд. Для меня это было знаменательное событие. Возраст участников конкурса от 18 до 32 лет, мне 29, я попал в старшую категорию и стал бронзовым призером», — рассказал музыкант.
По словам Нины Павловой, Станислав у нее учился восемь лет. Педагог отмечает ученика как умного и образованного.
«Он с удовольствием ездил с мамой на концерты по абонементу. Помню, когда в консерватории звучали произведения Чайковского, то сидел и дирижировал. С ним интересно было работать», — поделилась преподавательница.
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