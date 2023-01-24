Подмосковье 24 января 2023, 18:46 Губернатор Воробьев вручил сертификат на четырехкомнатную квартиру беременной вдове героя СВО и двум ее дочерям Губернатор Воробьев вручил сертификат на жилье семье Героя РФ, погибшего в ходе СВО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат на четырехкомнатную квартиру семье Героя РФ, погибшего в ходе спецоперации. Дома у него осталась большая семья — две дочери и беременная жена.

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Старший лейтенант Потапов погиб во время ракетно-артиллерийского обстрела в Изюме. Ценой своей жизни он спас двух мирных граждан, закрыв их собой. В сентябре прошлого года ему посмертно присвоили звание Героя РФ.

Автор фото: Антон Чернов

Его жена Анастасия воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Ангелину и пятилетнюю Еву. Через месяц у нее появится еще один ребенок. Семья Потаповых сейчас живет в служебной квартире в Балашихе. Но вскоре — уже в сентябре этого года — они переедут в собственную четырехкомнатную квартиру площадью 77 квадратных метров. Сертификат на жилье молодой маме вручил лично глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Знаем, что скоро пополнение в семье. Вы сейчас в служебной квартире, а Ева нам сказала, что хочет свою. Для практически многодетной мамы, вдовы героя решение найдено. Поэтому у нас сегодня очень приятная миссия», — сказал он, обращаясь к Анастасии.

Воробьев рассказал, что квартира будет полностью готова для проживания — с ремонтом и мебелью. Он также пообещал приехать на новоселье.

Автор фото: Антон Чернов

«Я привыкла, что муж постоянно на работе, кажется, что он сейчас в командировке. Конечно, я им горжусь, естественно. До старших детей уже донесла, а младшей по мере взросления тоже буду рассказывать, что мирное небо над головой — это в том числе папина заслуга», — сказала Анастасия.

Она рассказала, что администрация быстро реагирует и помогает со всеми вопросами, а также поблагодарила губернатора за оперативное решение жилищного вопроса.

В конце прошлого года за рассказ о своем отважном папе Потаповы также получили губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело», которая в этот раз была посвящена спецоперации.

Если вам или вашим боевым подругам будет что-то нужно, то и командир рядом, и мы, конечно. Стараемся сделать так, чтобы были системные решения по заботе, помощи, чтобы дети знали, что отец — герой. Андрей Воробьев Губернатор Московской области