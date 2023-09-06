Подмосковье 06 сентября 2023, 20:29 Губернатор Воробьев: врачи 76 регионов собрались на съезде педиатров в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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Съезд детских врачей в Красногорске собрал медиков из 76 регионов России и 25 стран. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня в Дом правительства пригласили тех, кто заботится о самых маленьких, чтобы поблагодарить и наградить лучших в своем деле», — сообщил Воробьев.

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Мероприятие провели в двух форматах: очном и онлайн. Для участников подготовили 12 интерактивных площадок с тренингами и мастер-классами. Главные достижения научной, медицинской и образовательной деятельности можно будет увидеть на выставке.

Также в программе съезда более 300 докладов ведущих экспертов России и зарубежных стран, конкурсы молодых ученых и клинических наблюдений, совещание главных детских хирургов страны, встречи и другие мероприятия.

Съезд будет длиться три дня — до 8 сентября включительно.

Ранее Воробьев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности отличившимся детским педиатрам региона.

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