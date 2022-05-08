Два поколения защитников. Губернатор Воробьев вместе с ветеранами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации на Украине возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие состоялось 8 мая.

Память героев почтили минутой молчания, затем прозвучал гимн Российской Федерации и рота почетного караула с военным оркестром прошла торжественным маршем.

«Петр Павлович Саган и Михаил Иванович Кабанов — наши ветераны-фронтовики, оба закончили войну, освобождая Чехословакию. Рядом — офицеры, которые отличились в ходе спецоперации, проявили мужество и рисковали жизнью, оберегая мирных людей. Два поколения защитников нашей Родины», — отметил губернатор Воробьев в Telegram-канале.

После мероприятия Андрей Воробьев пригласил ветеранов на чаепитие на Театральной площади. За столом участники боевых действий поделились военными историями и прочитали стихи о войне и Победе.

Завтра, 9 мая, отмечается 77-летие Победы над немецко-фашистскими войсками. Одним из главных мероприятий в Москве традиционно станет парад Победы на Красной площади. В подготовке к нему задействовали 11 тысяч военнослужащих и 131 единицу современного вооружения и военной техники. Авиашоу в небе над Москвой покажут 77 самолетов и вертолетов.

Генеральная репетиция парада прошла 7 мая.