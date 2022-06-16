Губернатор Воробьев: в Подмосковье выполняют до 75% заключенных на ПМЭФ соглашений

Соглашения, которые Московская область подписывает на Петербургском международном экономическом форуме, реализуются на достаточно высоком уровне. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Форум проходит каждый год — ковид был исключением — и мы всегда анализируем, мы так дружно подписываем соглашения, и всегда возникает вопрос: что они подписывают? Сколько же из этих соглашений практически реализуются, строятся заводы, запускаются предприятия, создаются рабочие места. Вот все эти годы уровень исполнения этих соглашений — 70-75%. Это достаточно высокий уровень, мы им удовлетворены», — заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев отметил, что всегда хочется стремиться к совершенству.

«Поэтому мы готовились к форуму, соглашения подписали — они порядка 100 миллиардов рублей», — сказал он.

Губернатор признал, что этот год, возможно, самый сложный.

Год непростой, но если поиск идет, если отношения, репутация региона хорошие, то инвесторы приходят Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Активизировались российские предприниматели, в том числе готовые выкупить бизнес у иностранных компаний, если они захотят уйти. Развиваются импортозамещение, сельское хозяйство, фармацевтика, производятся стройматериалы.

«Есть иностранные компании — Индия и Китай — очень обнадеживающие. Индия — это фарма, онкозаболевания. Это будет офсетный контракт, то, что позволяет нам делать федеральное законодательство и дает большие преимущества инвестору. То есть инвестор гарантировано знает, что будет сбыт его продукции», — отметил губернатор Подмосковья.