Губернатор Воробьев: в каждом городе Подмосковья должна быть своя флагманская школа

Флагманская школа, которая объединяет талантливых учителей и учеников, создается в каждом городском округе Московской области. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в эфире радиостанции Sputnik.

«Мы сейчас говорим, что в Московской области создается в каждом муниципалитете флагманская школа, это ориентир», — заявил Воробьев.

Губернатор привел в пример физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, отметив, что хотя это обычная школа, ее заложила и долгое время возглавляла легендарная личность, которая подготовила достойную смену.

«И сегодня это в общем-то обыкновенная школа, в которой идет капитальный ремонт по президентской программе. Она выдает уникальные результаты», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что педагогика — это целая наука. Учить тоже нужно уметь, и не всякий преподаватель с этим справится.

Поэтому в каждом городе должна быть флагманская школа, говорим мы. Она объединяет самых талантливых учителей, самых талантливых учеников Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Воробьев отметил важность современных технологий в образовании, указав, что новый опыт делает сильнее.

«Я бы рекомендовал всем нам смотреть вперед и понимать, что только сегодня технологическое лидерство может сделать каждого из нас сильнее. Мне кажется, мы должны прежде всего думать об этом», — сказал губернатор.

Глава Подмосковья также допустил, что систему тестирования с ОГЭ, ЕГЭ и ГИА можно сделать лучше.

«Мне кажется, ее можно совершенствовать и нужно, почему нет. Но я бы из огня в полымя не метался», — заявил Воробьев.