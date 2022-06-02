Губернатор Воробьев: в 2023 году тема обманутых дольщиков навсегда закроется в Подмосковье

Тему обманутых дольщиков в Подмосковье надеются навсегда закрыть уже в следующем году. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работа ведется совместно с фондом «Дом.РФ». Глава региона надеется, что подобных ситуаций в области больше никогда не повторится.

«Мы в этом списке были антилидерами»

По словам Воробьева, Московская область была антилидером по числу обманутых дольщиков в России. Однако сейчас он полагает, что у же до конца 2023 года эта проблема в регионе будет решена раз и навсегда.

«В этом списке мы были антилидерами. И в этом и в следующем году эту тему, я надеюсь и верю, закроем раз и навсегда. Представляете, у нас было 112 тысяч обманутых дольщиков. Благодаря федеральной поддержке мы ежемесячно сдаем дома, которые жители очень долго ждали», — сказал Воробьев.

Главное — попасть в реестр

Для того, чтобы получить долгожданное жилье, владелец долгостроя должен быть поставлен на учет в реестр проблемных объектов. После этого человек может либо получить деньги за несданный в эксплуатацию объект недвижимости и самостоятельно купить себе новую квартиру, либо дождаться, когда построят дом, где он изначально планировал жить. По словам Андрея Воробьева, в Московской области работают и первый, и второй варианты.

«Президент поставил задачу к концу 2023 года тему дольщиков в Московской области закрыть. Мы работаем совместно с фондом «Дом.РФ», который помогает, участвует. Это государственное учреждение, специально созданное для того, чтобы решить проблемы дольщиков на территории всей нашей страны.

Губернатор подчеркнул, что власти региона стараются активно информировать, когда и какой дом достраивается в Подмосковье, чтобы жители не нервничали и точно знали — свет в конце тоннеля есть.

«Если ты попал в реестр — ты получишь свою квартиру. Другое дело, что случаи бывают разные. В том числе — ты платишь ипотеку бесконечно, а дом твой не построен. Ты вынужден арендовать жилье, плюс еще платить. Эта ситуация не может оставлять человека в равновесии. Понятно, здесь и эмоции. Поэтому мы активно информируем, какой и когда дом достраивается в Подмосковье».

История без повторений

Андрей Воробьев заявил, что с введением новой системы строительства жилья вопрос обманутых дольщиков будет сходить на нет. По его мнению, новая система с использованием эскроу-счетов — очень жесткая и справедливая. Суть ее заключается в том, что покупатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет, а застройщик может их забрать, только когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы.

«Сегодняшняя система очень жесткая и справедливая. Это эскроу-счета, вы знаете про эту систему. Смысл ее в том, что пока застройщик не получил разрешение на ввод, то эскроу не разблокируется. Раньше он мог этими деньгами распоряжаться по своей необходимости или по мере своей порядочности. А она, как известно, у всех разная», — сказал губернатор.

Воробьев признал, что в любой системе могут возникнуть разного рода исключения.

«Я думаю, что этого больше не повторится. Сегодня все институты, банки, строители находятся в тонусе и соблюдают этот закон, правила, пока все идет очень неплохо. Ни одного случая не было. Ноль случаев», — резюмировал губернатор.