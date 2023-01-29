29 января 2023, 18:25
Губернатор Воробьев указал на важность заботы о семьях участников спецоперации
Губернатор Подмосковья Воробьев: семьи участников СВО нуждаются в заботе государства
Семьи участников спецоперации должны чувствовать поддержку государства. К такому выводу пришел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поделился этими мыслями в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, участники спецоперации должны знать, что государство заботится об их близких, пока они защищают страну. Также Воробьев призвал к поставкам на передовую всего, что может пригодиться.
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«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты», — перечислил губернатор Подмосковья.
Также он включил в этот список и детские поделки. По словам Воробьева, сами участники спецоперации отмечали важность таких посылок. Те заявили, что детские письма и пожелания играют не последнюю роль на пути к победе.
Воробьев отметил, что недавно в Подмосковье появился первый штаб комитета семей воинов Отечества. Задача этой организации — помогать и участникам спецоперации, и их семьям. По словам Воробьева, на площадке штаба объединят усилия Центров поддержки семей мобилизованных, волонтеров и активистов Подмосковья. Все они по-человечески помогут семьям, ветеранам и бойцам, которые не готовы к контакту с официальными властями.
Андрей Воробьев
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