Подмосковье 29 января 2023, 18:25 Губернатор Воробьев указал на важность заботы о семьях участников спецоперации Губернатор Подмосковья Воробьев: семьи участников СВО нуждаются в заботе государства Пресс-служба губернатора Московской области

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Семьи участников спецоперации должны чувствовать поддержку государства. К такому выводу пришел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поделился этими мыслями в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, участники спецоперации должны знать, что государство заботится об их близких, пока они защищают страну. Также Воробьев призвал к поставкам на передовую всего, что может пригодиться.

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«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты», — перечислил губернатор Подмосковья.

Также он включил в этот список и детские поделки. По словам Воробьева, сами участники спецоперации отмечали важность таких посылок. Те заявили, что детские письма и пожелания играют не последнюю роль на пути к победе.

Воробьев отметил, что недавно в Подмосковье появился первый штаб комитета семей воинов Отечества. Задача этой организации — помогать и участникам спецоперации, и их семьям. По словам Воробьева, на площадке штаба объединят усилия Центров поддержки семей мобилизованных, волонтеров и активистов Подмосковья. Все они по-человечески помогут семьям, ветеранам и бойцам, которые не готовы к контакту с официальными властями.