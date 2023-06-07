Подмосковье 07 июня 2023, 15:40 Воробьев: тысячу километров ветхих теплосетей заменят в Подмосковье в 2023 году Андрей Воробьев: В Подмосковье заменят тысячу километров изношенных теплосетей

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Масштабные работы по замене изношенных теплосетей проведут в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в планах в этом году обновить тысячу километров коммуникаций.

По словам главы региона, при прорыве изношенных сетей нужно проводить срочные ремонтные работы. Это негативно сказывается на подаче тепла и горячей воды жителям.

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«Мы заменим тысячу километров сетей — это очень большая программа. Главные территории — Солнечногорск, Кашира, Химки и Воскресенск», — сказал он.

Воробьев добавил, что проводимые работы ежедневно контролируют, и уже этой зимой они покажут заметный положительный эффект.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации очистных сооружений в девяти округах Подмосковья. Работы проведут в Лыткарине, Солнечногорске, Сергиево-Посадском округе, Кашире, Коломне и Можайске.

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